Verscholen in het groen ligt een unieke gezinswoning

Het uitgesproken design maakt ons enthousiast! We vinden de houten kozijnen erg mooi, dat is ook meteen de eye-catcher van het huis. Maar waar zou een woning zonder dak zijn? Dus laten we dat dak even onder de loop nemen: het heeft een strakke look, die industriële tint en het heeft iets van een klassiek houten design dak, maar dan met een moderne twist. Rondom de woning zien we de tuin, dat is mooi om op uit te kijken vanuit je woonkamer, nog fijner is het dat deze bossages je de privacy bieden waar je van houdt. Nieuwsgierige blikken worden telkens in de kiem gesmoord! Een expert helpt je om je woning supermooi in te richten!