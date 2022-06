Inspirerende moderne nieuwbouwwoning

Het is een ontwikkeling die je tegenwoordig steeds meer ziet in nieuwe woonwijken: een straat met geschakelde huizen die allemaal hun eigen en unieke ontwerp hebben. Eeuwen Nederlandse architectuur zijn vaak in de ontwerpen terug te vinden. Want met een beetje fantasie zie je hier een moderne uitvoering van de grachtenpanden die in het centrum van de hoofdstad te vinden zijn. De mooie donkere bakstenen en de rode kozijnen maken van ‘ons’ huis gelijk al een van de interessantste woningen in de straat.