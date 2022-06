Metamorfose van een oude, vervallen boerderij

Wie droomt er af en toe niet van? De drukke stad ontvluchten en tot rust komen in de idyllische omgeving van het platteland. Daar waar de tijd langzamer gaat, waar claxons en toeters worden ingewisseld voor het geluid van ruisende bomen en zingende vogels. Het Poolse ontwerpduo Marlenie en Robertowi Koćiółek van studio Ynox lieten het niet bij dromen. Zij vonden in de Poolse streek Podlachië hun perfecte locatie. Het enige probleem? Een zwaar verouderd gebouw. Daar lieten zij zich echter niet door afschrikken. Een grote verbouwing was het gevolg, daarvan laten we jullie middels deze fotoserie het verloop zien.