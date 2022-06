Containerhuizen: 10 inspirerende en betaalbare ideeën!

In dit tekstboek laten we je 10 geweldige huizen zien die gemaakt zijn van oude zeecontainers. Een huis dat je snel kunt realiseren zonder al te veel geld kwijt te zijn. Wat je nodig hebt is een stuk grond van ongeveer 19 tot 25 m2. Hierop kun je een container kwijt. Heb je wat meer grond tot je beschikking en heb je liever wat meer ruimte combineer dan twee containers. Hierin kun je je eigen huis maken, compleet met een slaapkamer, een badkamer, woonkamer en een keuken. Met een terras en een tuin heb je een ideale plek om te wonen!