Een unieke kleine serre

We nemen je mee naar een close-up van de serre. Ondanks de geringe afmetingen is er namelijk genoeg bijzonders te zien! Allereerst de opbouw van deze kleine uitbreiding: meestal ben je van serres gewend dat er nog sprake is van een stenen of houten muur en vaak ook een dak van een van deze materialen. Maar hier is dat niet het geval: het geheel is helemaal in glas uitgevoerd! En een extra bijzonderheid is bovendien dat er een zitkuil te vinden is. Ook weer iets wat je doorgaans niet ziet bij een serre.