Een betere wereld begint bij jezelf – een ecologisch huis

Aan werkruimte is in dit huis geen gebrek. Bij dit grote raam is een simpel houten werkblad gecreëerd. Heerlijk om met een rustgevend uitzicht zoals hier aan de slag te gaan! Deze ruimte maakt het huis ook heel erg geschikt als een ideale plek om werken en wonen te kunnen combineren. Links zien we nog net een stukje van de slaapkamer. Door al het hout heeft het huis ook de sfeer van een vakantiewoning. Werken is hier geen straf en wonen is waarschijnlijk nog fijner in dit huis!