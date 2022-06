Je schoonouders komen! Zó maak je je huis klaar voor kerst

Vorig jaar kerstmis staat je nog helder voor de geest. Je schoonouders deden je monsterachtige presentjes cadeau die nogal nutteloos waren en er bovendien ook nog eens afschrikwekkend uitzagen. Zet je eroverheen, zorg dat je die geschenken terugvindt en zet ze op een plek neer waar ze direct in het oog springen. Zo laat je zien dat je hun aardigheidje waardeert (ook al is dat niet zo) en ook daadwerkelijk als decoratief object gebruikt. Die verschrikkelijke rendiertrui die je schoonmoeder helemaal zelf voor je gebreid had draag je ook dit jaar dus met een glimlach! Zorg er natuurlijk ook voor dat je je schoonouders zelf ook een mooi cadeau geeft. Het is misschien verleidelijk om ze iets soortgelijks terug te geven. Maar in het belang van een prettige kerstsfeer laat je dit beter achterwege. Een dure bestekset of een geweldige decoratie voor in hun huis doet het veel beter!

Vergeet ook niet de gezelschapsspelletjes uit de kast te trekken of een mooie kerstfilm te kijken met zijn allen. En wanneer je schoonouders uit een ander gedeelte van Nederland of zelfs nog verder komen, laat je ze natuurlijk de beste bezienswaardigheden in jullie stad zien. Ook kun je samen met je schoonmoeder een leuke kerstdecoratie in elkaar knutselen. Verder ben je deze kerst de perfecte gastheer of gastvrouw waar weinig op aan te merken valt. Je blijft netjes en beleefd tegen je schoonouders en zelfs wanneer je het niet met hen eens bent, vermijd je verhitte discussies. Zo hou je de kerststemming feestelijk en kan er schoonoudertechnisch gezien weinig meer verkeerd gaan. Wanneer je bovenstaande tips ter harte neemt ben je hoe dan ook verzekerd van een geslaagd kerstfeest. Zélfs samen met je schoonouders.