Ruimte en tijd samengevat in de fraaiste accessoires!

De relativiteit van de tijd is een onderwerp van discussie, in de filosofische en natuurkundige zin van het woord. Niet iedereen ervaart tijd op dezelfde wijze, de omstandigheden waarin je bent maken dat de tijd anders ´verloopt´. De tijd verloopt volgens de relativiteitstheorie van Einstein niet overal in het universum op gelijke wijze, hij had hiervoor een mooi gedachten experiment. Dat gaat als volgt: als je met de snelheid van het licht van de aarde vandaan reist, staat de klok die je mee genomen hebt bijna stil, terwijl ze op aarde gewoon door lopen. Reizen bij zo'n snelheid doet de tijd bijna stoppen. Bij terugkomst op aarde is iedereen veel ouder geworden dan jij als ruimtereiziger, want hoge snelheden vervormen ruimte en tijd. Zo heeft hij nog meer experimenten die erg interessante zijn om te lezen. Dit werk lijkt de relatie tussen ruimte (het vierkant) en tijd (de wijzers) voor het voetlicht te brengen. Het is een werk dat prachtig in een landelijk, Scandinavisch of licht industrieel interieur past. De verschillende wijzers geven deze verzameling klokken een conceptuele look, dit is design met een bijzonder verhaal!