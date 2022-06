Op zoek naar de perfecte plek voor je kledingkast?

Zoek dan niet verder! Vandaag laten we je de beste plekken zien om die mooie grote garderobekast of kleedruimte te maken in je huis. Vaak plaatsen we de kledingkast in de slaapkamer maar er zijn zoveel onbenutte plekken in huis die daar veel geschikter voor zijn. En soms is een kleine slaapkamer ook niet echt een geschikte plek voor een grote kast omdat deze soms veel te kolossaal is. En echt, er zijn slimmere plekken in je huis te vinden! Vandaag laten we je een aantal van die plekken zien waar je uitstekend een garderobekast (of andere opbergruimte) kunt maken zonder dat dit al te veel opvalt. Kijk mee naar onze praktische ideeën!