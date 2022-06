Waarom ver reizen? Geniet elke dag van je tropische tuin!

Veel tropische planten kunnen niet goed tegen aanhoudende vorst of veel harde wind en regen. Het is dus zaak om ze in de winter op de juiste manier te beschermen. Plaats bijvoorbeeld een laag bladeren van je aangeveegde terras bij de wortel van de plant. Heb je geen bladeren dan is stro een prima alternatief. Palmen kunnen niet goed tegen sneeuw. Bij sneeuw moet het palmenbladerdak worden afgeschermd. Dit kan bijvoorbeeld met een paraplu. Bij langer aanhoudende vorst is het raadzaam om de meest kwetsbare tropische planten af te dekken met een juten zak. Het is ook mogelijk om sommige kwetsbare soorten in een grote pot te plaatsen en die in de winter dicht tegen je huis aan- of desnoods binnen te plaatsen.

Mogelijkheden te over dus om een prachtig groen oerwoud aan te leggen, ook in jouw tuin. Maak een mooie ontwerp waarbij je de juiste plantensoorten uitzoekt, deel de tuin op een creatieve manier in voorzien van de juiste elementen plus beschutting en binnen een paar jaar heb je een ware jungle in je achtertuin. Lees ook dit artikel ter inspiratie met tips voor het aanleggen van een tropische tuin.