Een kleine gezinswoning die iedereen zal inspireren!

Zodra je door de voordeur naar binnen bent gestapt dan is het verbazingwekkend hoe veel ruimte er in deze woning is! Een grote hoekbank biedt ruimte aan een heel gezin om plaats op te nemen. De bewoners hebben gekozen voor een donkere tegelvloer. Een vloerkleed brengt wat extra warmte in de kamer aan, maar die warmte wordt vooral ook gegeven doordat er bewust voor gekozen is om één muur in een beige kleur te schilderen. Een strak dressoir en een vierkante salontafel maken deze moderne woonkamer compleet. Erg prettig ook zijn de openslaande deuren naar de tuin.