Oude kerk wordt prachtig droomhuis

Aan de rivier de Rotte in de buurt van Rotterdam stond een houten kerkje uit 1930. De kerk is al ruim vijftig jaar niet meer in functie en werd sindsdien gebruikt als opslag en garage. Maar vervolgens werd de kerk gekocht door een stel met twee kinderen. Om er in te kunnen wonen moest er nog het een en ander gebeuren en dus schreven ze een pitch uit onder architecten. Ruud Visser was de gelukkige en kreeg de opdracht met een ontwerp waarbij er een 'huis' in en om in de kerk werd geplaatst. Het resultaat is een bijzondere mix van modern met de historische elementen van de kerk. En zo aan het water ligt de kerkwoning er erg fraai bij. Op de eerste blik vermoed je geen kerk, eenmaal binnen is even verrassend als vanzelfsprekend wat je ziet.