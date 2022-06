Apart minimalistisch huis met een eigen wijngaard

Wanneer je een nieuw huis laat bouwen is het soms eenvoudig om ideeën en concepten te verzinnen, maar een juiste uitwerking is vers twee. Daarom is het goed om altijd met een expert te sparren, zo kom je altijd tot de juiste praktische uitwerking. Vandaag gaan wij je alvast inspireren met een prachtige woning in het land van de rijzende zon. De indeling is even apart als minimalistisch. Niet alleen de looks van de woning zijn opvallend, ook de omgeving is onalledaags. Precies een project dat homify graag aan je laat zien. De eigenaar had met de bouw van deze woning hele duidelijke ideeën, hij wilde leven in een ruimte met de ambiance van een gezellig grand café. Ook al weer zo´n typische gedachtegang, geen wonder dat deze woning uniek is! Dit alles wordt natuurlijk gecompleteerd door het geweldige uitzicht op de wijngaard! Laten we snel gaan kijken naar de ins en outs van de woning. Be inspired!