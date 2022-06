Een exclusief project, vol originaliteit, stijl en humor

Tot slot werpen we nog even een blik in de mooie slaapkamer. Net als in de rest van het huis is er door de ontwerpers gekozen voor een sober en eenvoudig design. Ook de kleuren hebben we vaker gezien. De wand is conceptueel erg interessant en heeft die industriële vibe waar we dol op zijn. De nachtlampjes sluiten hier nauw op aan. De linkerzijde van het bed is omgebouwd tot een soort verticale boekenkast, dit ziet er niet alleen hartstikke tof uit, het is ook erg handig om je kamer netjes te houden. De strakke, moderne vormtaal geeft deze kamer de eigentijdse look waar de bewoners al lang van gedroomd hebben. Wij zouden hier wel even een uiltje willen knappen, maar we gaan toch verder naar het volgende project. Ga je met ons mee?

In deze woning treffen we vele bouwstijlen die onze fantasie prikkelen!