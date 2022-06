Witte muren en veel hout maken een liefdevol thuis!

Deze slaapkamer is precies in lijn met het woonconcept van het huis. De eenvoudige lijnen zorgen voor een fijne visualiteit waarin een kalme ambiance tot stand komt. Echt een ruimte om volkomen in te ontspannen. De vloer is gemaakt van prachtige eikenhout, dat een schitterende match vormt met het houten bed. In een niche in de wand, hoe sfeervol, kun je je persoonlijke spullen neerzetten. Zo geef je deze Scandinavisch ingerichte kamer direct een persoonlijk touch. In de ochtend wordt je heerlijk door de zon gewekt, want het daglicht stroomt ongehinderd naar binnen. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om de kamer te verduisteren. It's up to you!

