Traditioneel huis met bijzonder interieur

In eerste instantie denk je dat dit de toegang tot de sauna is, maar dit is de voordeur van het huis! Zo blijkt maar goed dat het bekijken van de details van het exterieur van dit huis hele bijzondere dingen laat zien. De voordeur is in een kleine inham gelegen en heeft een mooie natuurstenen stoep. De grote vraag is nu wat er allemaal achter de voordeur te zien is.