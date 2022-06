24 ideeën voor je zomertuin deel 1

De zomer is de tijd om buiten te genieten van het heerlijke weer. Vooral in de avond als de glazen rinkelen en de lekkere geur van de barbecue rond het huis hangt weten we weer wat buitenleven is! Vandaag laten we je ideeën zien, de eerste 12 in een serie van 24, waarmee jij je tuin op een eenvoudige wijze zomers kunt inrichten. Kijk snel met ons mee naar deze trendy ideeën voor de zomerse tuin!