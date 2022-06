Oud en Nieuw op een Perfecte en Schitterende Manier Gecombineerd!

Hier in de nieuwe woning zien we goed wat de resultaten zijn van de verbouwing. Door de uitbouw is het echt een huis van deze tijd geworden. Toch is de oude gevel bewaard gebleven, want het huis is aan de voorkant niet veranderd. Het blijft dus een jaren 50 woning vanaf de straat gezien, en dat is goed, want behoud van architectuur is nodig en ook voor de aanblik van de wijk is dit een positief gegeven. Binnen is het zoals gezegd een wereld van verschil. Let maar op de strakke afwerking en de ruimtelijke, praktische indeling van deze binnenruimte. Je hebt alle ruimte om lekker te koken en daarna gezellig aan de grote tafel zitten!