Voor & Na: Oud pakhuis werd schitterende woning

De lat ligt hoog, superhoog vandaag. In dit artikel laten we je een uniek project zien waarbij een pakhuis uit de 17e-eeuws omgetoverd werd tot moderne woning. Dit geweldige huis bevindt zich tussen de Bloemgracht en de Bloemstraat, een heel fleurige buurt dus, en was vroeger onpraktisch ingedeeld en vrij donker. Niet perse een relaxte plek om te wonen. Het is een heel bijzondere woning omdat je echt nog de oude elementen van het pakhuis ziet. Zo zitten de ramen op een hoogte van wel drie meter. De uitdaging was om het interieur veel lichter te laten worden, dit is bereikt door de vloer dertig centimeter uit te graven en zo hoogte te realiseren voor een extra verdieping. Deze kamer wordt ook wel kamer van glas genoemd en zorgt voor de toestroom van daglicht naar de woonkamer. Ben je benieuwd naar deze schitterende woning? Kijk dan snel even met ons mee naar de resultaten die er tijdens dit geweldige project bereikt zijn. De lat voor de Nederlandse architectuur ligt weer een stukje hoger!