Een gerestaureerde boerderij met een prachtig, stijlvol interieur!

De bewoners hebben een eenvoudige smaak en zijn zeer dol op minimalistische elementen in hun interieur. In deze badkamer treffen we deze overal aan. Daarbij valt het op dat het ontwerp zeer contrastrijk is, warme (hout) en koude tinten (de zwarte steen) maken deze badkamer tot een gevarieerde ruimte waarin een kalme visualiteit heerst. Sommige wanden zijn gepleisterd, een beproefde methode in dit huis om een authentieke look te creëren. Een absolute eye-catcher is de eenvoudig gootsteen, deze is bekleed met hardhout, waardoor een pure look ontstaat. Let ook even op de schitterende lampen voor de spiegel: hoe poëtisch!