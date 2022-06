Historische woning met een moderne touch om van te dromen!

We hebben gezien dat het interieur een moderne look heeft, er is geen spoor te vinden van de begintijd van de woning. Of toch… In deze woonkamer zien we dat er veel tijd en energie is gespendeerd om de authentieke sfeer in de te bewaren. Deze heldere woonkamer met comfortabele meubels heeft de vormgeving van de oude kamer behouden, maar deze heeft natuurlijk wel een grote update gehad. Een van de mooiste dingen in deze kamer is het uitzicht. Je kijkt vanuit je luie stoel zo het bos in. Dat is altijd weer een feest voor de dierenliefhebbers in de familie. We zijn geïnspireerd geraakt door de prachtige vormgeving van de gevel en het interieur. Deze woning is een prachtig voorbeeld van wat een moderniseringstraject kan doen voor een oude woning. Bezit je zelf een oude woning, laat je dan vooral inspireren door dit artikel. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën en designtrends.