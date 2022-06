Een droomwoning met een uitbreiding in stijl

Voor we de nieuwe ruimte van het huis vanbinnen gaan bekijken, laten we je graag zien hoe het er vanuit de tuin uit is komen te zien. Het hele idee van deze uitbreiding, was dat het geheel zich als een band naadloos rond het oude huis sluit. En dat is heel erg goed gelukt omdat de oorspronkelijke stijl gehandhaafd is. Bij de voordeur kon je dat al zien aan de kleuren van de bakstenen. En dat is over de gehele lengte van de nieuwbouw zo uitgevoerd. Je kunt ook direct zien dat het voor heel erg veel extra ruimte heeft gezorgd. Een fijne bijkomstigheid is dat de tuin ook nog steeds de goede verhouding heeft ten opzichte van het huis.