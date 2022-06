Van koeienstal naar familiehuis dat oud én hip aandoet

Vandaag nemen we je mee op reis naar een opzienbarend project. We komen het niet vaak tegen en daarom zijn we er ook zo enthousiast over. Het gebouw dat we gaan zien was vroeger een oude stal, gebouwd in de Victoriaanse tijd. Deze bevindt zich in het landschap van Suffolk, dat bol staat van de sfeer en historiciteit. Door een schitterende verbouwing is de oude stal een moderne woning geworden met alle gemakken vandien. De open loft-stijl spreekt tot de verbeelding, terwijl de originele plafond van de stal min of meer behouden zijn, waardoor de sfeer van het interieur uniek is. Tevens zien we de sporen van industriële stijl, dit komt voort uit de toepassing van beton. Het huis doet oud én hip aan! Laten we snel gaan kijken hoe de woning eruit ziet. Be inspired!