Een moderne woning met een landelijk randje

Al mag de ruimte rond het huis niet zo groot zijn, het uitzicht op de mooie landelijke omgeving is er niet minder om! Dat blijkt hier wel in de badkamer! Voor een stressvol bestaan is er geen betere remedie te bedenken dan ontspannen in de badkamer met zo’n mooie blik naar buiten. We kunnen hier ook gelijk al een kleine glimp opvangen van de stijl die binnenshuis gebruikt is. Modern, haast minimalistisch, met een fraai rustiek-landschappelijk randje.