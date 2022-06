Onderhoud van je houten vloer: alle tips en tricks

Onderhoud van een houten vloer past binnen elk budget. Wil je wat minder besteden, dan kun je het prima zelf uitvoeren. Vind je het prettig wanneer je er geen omkijken naar hebt, dan kun je het uitbesteden aan een gespecialiseerd vloerbedrijf. In dit geval moet je rekenen op tussen de 10 en 30 euro per vierkante meter afhankelijk van de benodigde bewerking. Besluit je om het zelf te doen dan bestaan de kosten uit de wax, olie of lak en de eventuele huur van een schuur- of boenapparaat. De meeste olie, wax of lak kost rond de 20-40 euro per liter en daarmee kun je meestal zo’n 20 m² vloer behandelen. In geval van lak of olie komen daar soms nog de huurkosten bij voor een boen- of schuurmachine. Heb je een kleinere ruimte? Dan scheelt dat natuurlijk in de kosten en in dit artikel ontdek je alles over de juiste (houten) meubels voor kleine ruimtes.

Goed onderhoud is dus absoluut belangrijk om de houten vloer zijn mooie natuurlijke uitstraling te laten behouden. Vergeleken met een aantal jaar geleden is het aantal mogelijkheden om dit op simpele wijze te doen enorm toegenomen. Belangrijkste inzake het goed onderhouden van de vloer is het goed reinigen, de vloer beschermen en eenmaal in de zoveel jaar een nieuwe passende toplaag aanbrengen. De kamer leegruimen, even schuren en aanbrengen en voilà de vloer is weer als nieuw!