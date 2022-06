Ga je Verbouwen? Check Eerst deze Inspirerende Verbouwde Woning!

Als je iets dichterbij gaat staan, kun je goed zien dat het oppervlakte van het huis is vergroot. Dat was mede noodzakelijk om voldoende slaapkamers te kunnen creëren. En in dit geval is dat dan ook zonder vergunning uitgevoerd. In veel Nederlandse gemeenten is het namelijk mogelijk om zonder vergunning een uitbreiding van een huis te doen. Wel moet je daarvoor binnen een bepaald afgesproken aantal meters van het oorspronkelijke huis blijven. De architecten hebben daar in dit geval uitstekend rekening mee gehouden.