Echt zo'n huis dat een tijdje in je hoofd blijft ronddwalen

Onmiddellijk beseffen we hoe licht het huis is en wat een open karakter het heeft. We zien een dominante aanwezigheid van hout, wat het geheel een warm uiterlijk vindt. Dit is wat je noemt een traditionele look, waarbij het dak twee zijden op buigt en strak met de woonvolumes verbonden is. We zien direct de verdeling van de woning, waarbij niets aan het toeval over gelaten is, dit huis verraadt een oog voor detail. De begane grond herbergt de leefzones, terwijl we boven de slaapkamers kunnen vinden. Let ook even op de prachtige garage, het natuurlijke hout en de zuivere muur passen perfect bij elkaar! Laten we naar binnen gaan om inspiratie op te doen!