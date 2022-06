De moderne stijl kent vele varianten. Maar in het geval van dit project kunnen we misschien beter van postmodern of futuristisch spreken. Het ontwerp van dit huis van de Portugese architecten van JPS Atelier is een kunstwerk waar je van de ene in de andere verbazing valt. Wil jij je laten inspireren door een huis dat moderner dan modern is? Ga dan zeker verder kijken!