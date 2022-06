Dit huis bewijst dat beton zowel functioneel als esthetisch is

Veel mensen zien beton als een puur functioneel bouwmateriaal dat zo snel mogelijk moet worden bedekt met een ‘mooier’ materiaal. Maar de rauwheid van dit huis moet er voor zorgen de verborgen schoonheid van beton te laten zien. De architecten van Ateliler M bewijzen dat beton zowel functioneel als esthetisch kan zijn. Het House of Kami is een fantastisch voorbeeld van minimalistische architectuur. Het beton is zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant het vrijwel enige gebruikte materiaal. Het klinkt misschien wat gek in het begin. Maar als je goed rondkijkt in het huis kan je niet anders dan concluderen dat het er prachtig uitziet. De afzonderlijke blokken maken het geheel nog spannender. En als je de boel een beetje slim inricht, kan je de ogenschijnlijke kilheid van het beton eenvoudig neutraliseren en er een heel sfeervol huis van maken.