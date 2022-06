6 spannende ideeën voor een sexy touch in huis

Muziek kan je in de juiste stemming brengen tijdens een romantische avond. Of je nu liefhebber bent van broeierige, opzwepende latin muziek of sensuele ballads: niemand wordt warm of koud van een krakerig of schel geluid. Zorg dus voor een degelijk soundsysteem in huis. Denk bijvoorbeeld aan een draadloos multiroom systeem, zodat je alle kamers in huis van muziek kan voorzien. Deze systemen zijn vaak uitgerust met een handige afstandsbediening, waardoor je de muziek op het juiste moment harder of zachter kunt zetten.

Ook kun je kiezen voor een soundbar. Dit is een compacte speaker die je boven of onder je televisie plaatst en daar ook op kunt aansluiten. Je kunt dan natuurlijk muziek streamen naar je televisie, maar ook genieten van een veel beter geluid tijdens het kijken van films. Zo wordt de kijkervaring geïntensiveerd en gaan jij en je partner zeker helemaal op in een spannende thriller of romantische komedie!