Pallets en kisten, een sfeervolle inrichting voor weining

Wie houdt er niet van een goede wijn op z´n tijd? Vooral in de zomer is het heerlijk om in je tuin te zitten met wat vrienden, een kaasplank en een goede fles wijn. We stellen ons even voordat we in de tuin zitten, het is een zomeravond en de zojuist genoemde heerlijkheden komen ter tafel, het is dan wel fijn als je alle benodigdheden direct in een oogopslag kunt vinden. Deze pallet biedt deze mogelijkheden, want zowel de wijn als de glazen zijn hier mooi in uit te stallen. De witte kleur maakt het een geschikt rek om in een landelijke keuken te hangen. Een mooi ontwerp dat heel betaalbaar is.