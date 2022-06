Fan van de Scandinavische stijl? Zo richt je je huis ermee in!

Het is niet zonder reden dat de Scandinavische stijl de laatste jaren zo enorm populair is. Lichte tinten gecombineerd met dito houtsoorten en retro en vintage meubels en accessoires zorgen voor een modern licht interieur dat toch ook warm en gezellig is. Scandinavische landen worden gekenmerkt door een koud klimaat omringd door prachtige natuur en weidse landschappen. Deze sfeer zien we ook terug in de interieurs. De woningen lijken te baden in een koel wit en licht interieur dat wordt doorbroken door warme, kleurrijke toevoegingen. Landelijk, rustiek en modern dus. Ben je ook fan van deze stijl? Lees dan even mee want vandaag vertellen we je hoe je ook jouw huis kunt transformeren in deze minimalistische knusse stijl…