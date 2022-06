19 aromatische kruidentuinen voor elke plek in huis!

Kruiden zijn niet alleen onmisbaar in je gerechten maar zien er ook prachtig uit in je keuken, tuin of op je balkon. De verschillende heldere frisgroene kleuren voegen levendigheid en gezelligheid toe aan elke ruimte. En wist je dat je sommige kruiden ook goed zijn voor je gezondheid? Zo werkt kamille kalmerend en gember reinigend en verwarmend. Gember kun je bovendien ook heel goed zelf kweken in je kruidentuin. Richt ook zo'n gezellige kruidentuin in in je huis of tuin en kijk mee naar onze zeer creatieve en inspirerende voorbeelden…