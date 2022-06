Superhuis van twee verdiepingen op het platteland!

Landhuizen hebben natuurlijk een bepaalde charme. Je droomt al snel over een leven vol vrijheid, omgeven zijn door de natuur en je van geen buur iets hoeven aan te trekken. Ongebreidelde vrijheid zonder beperking dus. Het project dat we je vandaag in dit artikel laten zien is een woning die alles heeft voor het moderne gezin. Een enorm fijne plek om te wonen en biedt de bewoners alle comfort en technologie die ze nodig hebben. Het huis is gebouwd van hout, waardoor het bouwproces vlug en relatief ecologisch gedaan kan worden. Daarbij beschikt de woning over een kleine garage en een wordt je als gast verwelkomd door een gezellig gazon. Kortom, laten we maar snel gaan kijken om de nodige inspiratie op te doen!