Dit appartement heeft de ideale mix van rustiek en modern!

Het grote bed is niet het enige in de slaapkamer. Er is namelijk ook een ‘klapbaar’ stapelbed te vinden. Zou dat bedoeld zijn voor kinderen of voor logees? Wat voor doel het ook dient, het is wel een superhandige oplossing om in een kleine woning meer slaapruimte te creëren. En zodra je het bed inklapt, is er niets meer van te zien.