Voor & Na: chique make-over van een kleine keuken

Dat dit een keuken gaat worden, is misschien nog niet zo goed te zien. Maar dat het werk in voorbereiding is mag duidelijk zijn! De wanden zijn al geplaatst, de stroomkabels zijn getrokken, de afvoer is al aanwezig en de waterleiding ligt op z’n plek. Maar er moet uiteraard nog veel meer gebeuren! Wat deze ruimte trouwens extra leuk maakt, is dat er een groot raam aanwezig is. En dan ook nog eens met een zeer fraai uitzicht! Wat voor soort keuken vind jij bij deze ruimte passen, zeker in combinatie met het uitzicht? Er zijn altijd verschillende opties mogelijk, laten we snel kijken waar voor gekozen is.