Wanneer de moderne en klassieke stijl elkaar ontmoeten

Ook in de badkamer zijn de meest belangrijke elementen aan de zijkanten geconcentreerd, de badkamer blijft daardoor open, overzichtelijk en licht. De badkamer is voorzien van twee moderne wastafels, waardoor het hier 's ochtends geen dringen is. De grote spiegels aan de rechterwand laten de ruimte optisch groter lijken dan dat hij in werkelijkheid is.