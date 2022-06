21 Muur-Ideeën voor een Verrassende Badkamer!

Wil je graag een badkamer met wow-factor? Overweeg dan eens een coating of tegels met structuur op de muur. Maar soms kun je zelf niet op dat briljante idee komen of ontbreekt het je aan de ideeën. Want ja, er zijn honderden verschillende mogelijkheden. Van tegels met reliëf tot patronen, een ingelegd deel met gekleurde tegels tot zelfs een verticale muur en houten panelen. Allemaal voegen ze die uniek touch toe aan de badkamer waardoor deze totaal anders wordt. Om je op weg te helpen hebben we 21 ideeën voor je verzameld met de meest creatieve ideeën voor een bijzondere muur of vloer in je badkamer. Allemaal even schitterend en met een droombadkamer als resultaat. Kijk en geniet even mee… .