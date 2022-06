Kale muur of schutting? Maak er een prachtige groene muur van!

Lege muren kunnen soms een uitdaging vormen. Aan de ene kant, zorgen ze voor veiligheid en verbergen ze je huis waardoor je voldoende privacy hebt. Aan de andere kant zijn het elementen die niet altijd een lust voor het oog zijn. Soms verhinderen ze de doorstroming of zijn ze van grote invloed op de architectuur van je huis. Maar waarom zou je ze niet versieren met de meest eenvoudige oplossing die we kunnen verzinnen: planten! Een groene muur of plantschilderij ziet er prachtig uit en maakt je muur zoveel interessanter oppervlak om naar te kijken. Met wat slimme groenvoorziening trucs kun je de esthetiek van je terras, patio of tuin transformeren en deze leefruimte zoveel meer uitnodigend en gezellig maken. Kijk mee naar onze inspirerende ideeën en ga direct aan de slag in je tuin!