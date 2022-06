Gevarieerde kunst voor aan de muur

Het draait in het werk van Thielemann vaak om de energie van de dingen, of dit nu ingehouden of losgebroken energie betreft. Dit werk heet ´Wunder´ en heeft inderdaad een wonderbaarlijke aantrekkingskracht. Het is energie gevat in een statisch medium, de cirkelvorm lijkt ontstaat door magnetische krachten. Kijken we naar een oog met een rustige afwachtende blik of naar een razende storm op Jupiter? Wat is het wonder? Gaat dit werk over het leven? De antwoorden komen vanzelf als je lang genoeg naar het werk kijk. Zeer persoonlijke antwoorden, door interpretatie en verbeeldingskracht. Ook een wonder!

Tot zover het werk van Kristin Thielemann. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij over haar werk. Blijf ons volgen, dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste trends en mooiste kunst.

Ben je benieuwd naar meer mixt media kunst, klik dan hier voor het werk van Remco Vermaat.

Meer mooie ideeën voor je woonkamer vind je hier!

Een mooie verlichting is als een goed kunstwerk. Kijk hier voor schitterende ideeën!