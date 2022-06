Een hoekwoning met een schitterend interieur

Deze hoekwoning is de hete peper van Nederlandse architectuur. Het pand ligt in de wijk Boddenkamp te Enschede en is een voorbeeld van eigenzinnige bouwkunst. Deze wijk ligt naast de binnenstad waardoor je dus dicht bij het culturele hart woont. Ook vind je er veel groen waardoor je direct de fijne sfeer proeft als je de wijk binnenkomt. Vanuit de woning heb je een prachtig uitzicht op een naastgelegen park. Het is een huis dat veel te bieden heeft aan een familie, de bewoners zijn er dan ook dol op! De gevel van de woning verwijst naar de oude industriepanden, Enschede was immers vroeger echt een textielstad. Het huis krijgt zijn 'red hot' look door de robuuste rode bakstenen en is daarmee absoluut een echte eye-catcher in de wijk. We gaan het eens even van dichterbij bekijken!