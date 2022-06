De eengezinswoning met een droom van een badkamer!

De entree van een huis is heel erg bepalend voor de eerste indruk die je krijgt. Dat geldt in eerste instanties voor de bewoners, want zij maken er elke dag gebruik van. Maar het is ook niet onbelangrijk dat je gasten direct aangenaam verrast worden door je huis. En al was het erg zonnig toen de fotograaf langs kwam, het is toch erg fijn dat je overdekt kunt staan bij de voordeur als het regent. Het wekt een beetje het idee van een veranda en geeft iets extra’s aan de uitstraling van de voorgevel. Het is dan ook zeker geen verkeerd idee om hier af en toe eens met een stoeltje buiten te gaan zitten! De eerste indrukken zijn goed, we zijn nu vooral erg benieuwd naar het interieur.