Verbouwen en inrichten met een budget van € 37.000,

De badkamer laat niet zo veel authentieke elementen zien, maar is gewoon helemaal opnieuw opgebouwd. De kleine ruimte heeft een stoere uitstraling gekregen, maar heeft ook iets zachts. Een hele fraaie balans. Een leuke extra is de dubbele wastafel. Handig tijdens het spitsuur in de ochtend of juist leuk om samen de dag af te kunnen sluiten. Ook een leuk idee om te onthouden, is zo’n bosje bloemen in de badkamer. Het geeft net een beetje meer aan de uitstraling.

Ben je lekker geïnspireerd geraakt door dit huis? Voor iedereen die nog even verder wil kijken, raden we aan om ook dit Ideabook even op te zoeken.