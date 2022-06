Ultieme, maar bereikbare luxe: een badkamer in je slaapkamer

Zowel de badkamer als slaapkamer zijn speciale ruimtes in huis. Ze vormen niet alleen maar een persoonlijke ruimte waar je je even terug kunt trekken en in alle rust en privacy kunt ontspannen. Maar het zijn ook de ruimtes die je helemaal naar jouw persoonlijkheid, smaak en stijl kunt inrichten. Veel huizen hebben aparte badkamers maar overweeg eens om de muren door te breken en je slaap- en badkamer te combineren tot een luxe spa en relaxplek. En zie je daar vooral nadelen in? Weet dan dat voor al deze nadelen ook oplossingen zijn dus laat je niet weerhouden! We laten je ook zien op welke manieren je de badkamer kunt scheiden van je slaapkamer Dus kijk even mee naar deze 7 onweerstaanbare gecombineerde slaap/badkamers…