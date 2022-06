32 dingen die echt NIET mag vergeten bij het schoonmaken! Deel 2

Hier zijn we met deel twee van onze vergeten schoonmaakgids. Het spreekt voor zich dat, tenzij je een professionele schoonmaker bent, je met poetsen altijd een paar plekken mist. Omdat we dit aantal willen minimaliseren, hebben we een lijst gemaakt met meest gemisten plekken. Wanneer heb jij bijvoorbeeld voor het laatst deze plekken schoon gemaakt?