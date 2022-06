Moderne Inspiratiebron in Vleuten – Kijk Binnen het Droomhuis!

In essentie is dit een klassiek huis met een puntdak. Maar links en rechts zien we twee uitbouwen, die we later nog beter te zien krijgen. Hierdoor is het huis al een stukje minder doorsnee. De vorm en de plaatsing van de ramen, evenals het materiaalgebruik van bijvoorbeeld het hout maken het geheel visueel ook nog extra aantrekkelijk.