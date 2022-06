Een gaaf voorbeeld voor de lokale architectuur

Als het gaat om innovatieve nieuwbouw woningen, verwachten we bepaalde vormen: strakke lijnen, ongebruikelijke hoeken en een kleine knipoog naar een industriële styling, erg mooi, maar wat veel van deze huizen missen is een down to earth vibe. Dit is iets dat dit prachtige huis wel heeft! Het heeft drie verdiepingen, waardoor het een behoorlijke impact heeft in de omgeving. We hebben het hier over een echt familiehuis, waarvan de bewoners de beschikking hebben over alle moderne gemakken, zoals een zwembad en een schitterende veranda. Het feit dat het huis grenst aan een bos voegt een extra charme toe aan het leven in deze woning in East Sussex. Door zijn eigentijdse design en esthetische trekken is het gebouw een echte eye-catcher in de buurt en geldt het als voorbeeld voor de lokale architectuur. Laten we deze woning eens onder de loep nemen en zo zelf inspiratie op te doen.