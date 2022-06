Uitbouw geeft woonkamer totaal andere uitstraling

De woonkamer en de tuin staan nu beter met elkaar in contact. De grote schuifdeuren kunnen al vroeg in het jaar open worden gezet, omdat de gevel op het zuiden gericht is. Ook als het niet zo mooi weer is, is de tuin dichtbij omdat het glas van de gevel van vloer tot plafond doorloopt. De nieuwe gevel is afgewerkt met Western Red Cedar, een houtsoort die niet behandeld hoeft te worden. In de tuin is een prachtige vlonder gelegd die mooi aansluit op de gevel. Dus is het altijd een feest. Of je nou binnen of buiten zit.