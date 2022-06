Een prachtige gezinswoning met twee gezichten

In Korea zie je vaak huizen die dicht op elkaar staan en als er al een tuin is, dan is die heel erg klein. Dat is echter niet het geval bij deze woning! Vanuit de zeer ruime tuin heb je namelijk dicht mooie uitzicht op het huis zelf en de erg mooie omgeving. De kleine veranda is een leuk plekje om te kunnen zitten als de zon te fel is of de regen je het belemmert om in de tuin zelf te gaan zitten. Wat opvalt is dat deze kant van het huis een intieme uitstraling heeft. Je kijkt zo naar binnen en dat heeft iets heel persoonlijks.