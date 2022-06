Een bizar huis; een meesterwerk

In de heuvels van Surrey, Engeland, hebben we iets heel bijzonders voor je gevonden. Dit huis is niet alleen, zoals de Engelsen het zo mooie zeggen: off the grid, maar daarbij ook zeer ecologisch, waardoor het huis milieuvriendelijk is. Oh, en hebben we het al gezegd? Het is een prachtige woning! Het ontwerp doet denken aan een Engels landhuis, maar heeft toch ook een moderne twist waardoor de woonstee super hedendaags is. De woning slaagt erin om ons blik op de Engelse architectuur te veranderen. Het is een woning met een functionele en efficiënte indeling die toch erg huiselijk oogt. Een grandioze combinatie waar de bewoners heel blij mee zijn. De bovenverdieping is gesitueerd rond een mooie tuin op het dak, waardoor je als bewoner een privé lusthof tot je beschikking hebt. Kijk gewoon even met ons mee en pik de mooiste ideeën mee!